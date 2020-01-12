"مكافحة إرهاب كوردستان" يرد على نصر الله ببيان شديد اللهجة

أربيل (كوردستان 24)- رد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، ببيان شديد اللهجة على التصريحات المسيئة لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله حول إقليم كوردستان والرئيس مسعود بارزاني.

وفيما يلي نص البيان:

في كلمة ألقاها حسن نصرالله‌، أمين عام حزب الله اللبناني بمناسبة ما يسمى بـ "ذكرى أسبوع شهداء محور المقاومة" تحدث فيها عن مقتل قاسم سليماني.. ومن خلال حديثه جاء على ذكر سيادة الرئيس مسعود بارزاني، ولكن بكل وقاحة وقلة أدب.

نقول لنصرالله، مع الأسف تطلب منّا وقتاً طويلاً كي نفهم من لغتك المتلعثمة، ولكن يجب أن تعرف جيداً، عندما تريد التحدث عن سيادة الرئيس بارزاني عليك أن تتوضأ، لأن سيادة الرئيس بارزاني رمز لأمة ومحل تقدير وفخر للعالم، وليس لشخص ثرثار مثلك أن يتفوه عنه بسوء.

نحن نعرف سبب حقد وكراهيتك، نعرف أن حقدك هذا ينبع عن هزيمتكم وخذلانكم مع جحوش 16 أكتوبر عندما حاولتم احتلال أربيل ومحو إقليم كوردستان من الوجود، أنتم تعرفون أي ضربة تلقيتم في پردێ (التون كوبري) وسحيلا وكيف تمرغ أنفكم في التراب، وحتماً تتذكرون كيف اعيدت جيف قتلاكم الى لبنان.

نحن شكّرنا كل من ساعد إقليم كوردستان في حربه ضد داعش، ولكن هذا الشكر لا يشملك لأن مواقفكم ضد الكورد وكوردستان كانت على الدوام أسوأ من مواقف إرهابيي داعش.

جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان

12-1-2020