"طائرة مسيرة" تقصف منزل الصدر في النجف

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على فيسبوك السبت أن منزل الصدر تعرض لقصف من طائرة مسيرة في النجف.

وكتب محمد صالح العراقي على فيسبوك "تعرضت الحنانة فجر اليوم الى قصف من طائرة مسيرة وذلك ردا على الأوامر التي صدرت من سماحته للقبعات الزرق بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا".

والحنانة هي المنطقة التي يقيم فيها الصدر.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في التيار الصدري قوله إن الطائرة القت قنبلة على منزل الصدر لكنها اصابت الجدار الخارجي.

وأطلق مسلحون مجهولون يوم أمس النار على المتظاهرين قرب ساحة التحرير مما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

والصدر موجود في إيران حالياً للدراسة في احدى حوزات قم، لكنه حث أنصاره ليلة أمس على التوجه الى ساحات التظاهر ببغداد لحماية المحتجين.