"طائرة مسيرة" تقصف منزل الصدر في النجف

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على فيسبوك السبت أن منزل الصدر تعرض لقصف من طائرة مسيرة في النجف.
وكتب محمد صالح العراقي على فيسبوك "تعرضت الحنانة فجر اليوم الى قصف من طائرة مسيرة وذلك ردا على الأوامر التي صدرت من سماحته للقبعات الزرق بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا".
والحنانة هي المنطقة التي يقيم فيها الصدر.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في التيار الصدري قوله إن الطائرة القت قنبلة على منزل الصدر لكنها اصابت الجدار الخارجي.
وأطلق مسلحون مجهولون يوم أمس النار على المتظاهرين قرب ساحة التحرير مما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.
والصدر موجود في إيران حالياً للدراسة في احدى حوزات قم، لكنه حث أنصاره ليلة أمس على التوجه الى ساحات التظاهر ببغداد لحماية المحتجين.
وترددت أنباء عن سقوط ثلاثة من اتباع الصدر في إطلاق النار.
وقال محمد صالح العراقي الذي يدير الصفحة المقربة من الصدر على فيسبوك "هنا يقول قائدي: إن المهم جل المهم هو حماية المتظاهرين وامنهم".
ولم يتسن معرفة الجهة التي أطلقت النار على المحتجين خلال الليل. وقالت وزارة الداخلية إنها تراقب الوضع عن كثب، لكن قواتها لم تتدخل.
وبحسب مسؤولين فان أحد الفصائل التابعة للحشد الشعبي أطلق النار على المتظاهرين في محاولة أخرى لفض الاحتجاجات قرب الجسور ببغداد.
وقتل اكثر من 400 متظاهر وأصيب نحو 15 ألف آخرين بجروح منذ بدء الاحتجاجات المطالبة برحيل النخبة السياسية قبل نحو شهرين.
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