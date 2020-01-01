جيفري: طائرات سورية وروسية نفذت 200 ضربة جوية بإدلب في 3 ايام

أربيل (كوردستان 24)- قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا، جيمس جيفري، اليوم الخميس إن طائرات سورية وروسية نفذت 200 ضربة جوية في منطقة إدلب خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف جيفري في إفادة صحفية أن نحو 700 ألف نازح في شمال غرب سوريا "يتحركون باتجاه الحدود التركية وهو ما سيثير أزمة دولية".

وتشن قوات الاسد وبدعم روسي هجوما على اخر معاقل المعارضة في ادلب بشمال غرب البلاد منذ اسابيع.

واعلن الجيش السوري امس الأربعاء إنه سيطر على مدينة معرة النعمان الإستراتيجية في شمال غرب البلاد.

وكانت مدينة معرة النعمان الاستراتيجية كونها ثاني اكبر مدن محافظة ادلب وتقع على الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، تحت سيطرة فصائل جهادية مقاتلة.

وتعد سيطرة دمشق على معرة النعمان انتصارا كبيرا للرئيس بشار الأسد مع سعيه لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد.

سوار احمد