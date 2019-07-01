في "خطوة حاسمة".. بغداد تُشرك اربيل في المؤتمرات الدولية

اربيل (كوردستان 24)- أفاد نائب كوردي في البرلمان العراقي، بأن اربيل وبغداد توصلتا الى اتفاق مشترك يهدف لتمثيل اقليم كوردستان الى جانب الحكومة الاتحادية في المؤتمرات الدولية والمحافل الدبلوماسية.

ولطالما شكا الكورد من التهميش خلال مشاركة الحكومة الاتحادية في المؤتمرات العالمية وخصوصاً تلك التي تتصل بمحاربة الارهاب او الاقتصاد.

وبحسب قسم العلاقات الخارجية في اقليم كوردستان فان الحكومة الإقليمية والحكومة الاتحادية اتفقتا على انضمام قسم العلاقات الخارجية الى الخارجية العراقية في الاجتماعات الدبلوماسية في الخارج.

ويأتي الاتفاق بين اربيل وبغداد بعد أن شهدت العلاقات تحسناً كبيراً في اعقاب توترات وصلت الى حد المواجهة المسلحة على خلفية الاستفتاء.

وقال البرلماني الكوردي دانا جزا لوسائل اعلام محلية يوم السبت، إن العراق شارك في اجتماعات دولية في الماضي دون أي تمثيل للإقليم.

وتابع "كانت أولويتنا هي إثبات هذا الوجود... والآن، اتفقت بغداد واربيل على التمثيل الكوردي في أي اجتماع خارجي رسمي".

ووصف جزا هذه الخطوة بـ"الحاسمة"، وقال "هذا الأمر سيمكّن إقليم كوردستان من ارساء قواعد متينة في العلاقات مع البلدان الأخرى وخصوصاً في الجانب الاقتصادي والسياسي".

وقال بارزان جوهر، وهو خبير في العلاقات الدولية، لكوردستان 24 إن الاتفاق الأخير يعني أن اقليم كوردستان مشمول في "الاتفاقات الدولية" بين العراق وباقي الدول.

وأنشأت حكومة إقليم كوردستان قسم العلاقات الخارجية عام 2006 لتعزيز وتحسين العلاقات مع المجتمع الدولي استنادا للدستور العراقي.

ويوجد في الإقليم نحو 40 قنصلية ومكتبا تمثيليا أجنبيا وعربيا.

ولدى حكومة إقليم كوردستان بعثات دبلوماسية في 14 دولة حول العالم، بما في ذلك جميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.