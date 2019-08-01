المعارضة السورية تقترح نشر "بيشمركة روجافا" على الحدود مع تركيا

اربيل (كوردستان 24)- اقترح نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض والمدعوم تركيا، عبد الحكيم بشار نشر كتيبة من قوات "بيشمركة روجافا" في المنطقة العازلة على الحدود بين سوريا وتركيا.

ويأتي هذا مع تصاعد التوتر بشأن المنطقة الآمنة وبعد اتفاق تركي امريكي الاسبوع الماضي على إقامة مركز عمليات مشترك للمنطقة الآمنة على الحدود الشمالية الشرقية لسوريا.

وقال "بشار" في حديث لكوردستان 24 ان "هناك الآلاف من مقاتلي بيشمركة روج الذين يمكنهم لعب دور مهم في المنطقة الآمنة".

وأضاف أن المجلس الوطني الكوردي السوري يمكن أن يلعب هو الآخر دورا مهما في إنشاء المنطقة العازلة على طول الحدود التركية في شمال شرق سوريا.

وتابع "يجب أن يكون المجلس الوطني الكوردي شريكا في حماية وإدارة المنطقة الكوردية".

والمجلس الوطني الكوردي هو تحالف مؤلف من احزاب كوردية عديدة وله اختلافات مع الادارة الذاتية التي تحكم الشمال السوري، وتعمل قوات بيشمركة روجافا تحت مظلته.