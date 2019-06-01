بالصور | "ثلوج الصيف" تقهر القيظ وتنعش السياحة في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- مع ارتفاع درجات الحرارة، يقصد الكثير من سكان اقليم كوردستان والسياح بصورة عامة، منتجع بيرزا الواقع في منطقة بالكايتي هرباً من قيظ الصيف حيث تغطي الثلوج جباله طوال العام.
وينفرد جبل سكران في منطقة سوران بهذه الظاهرة، تقلل الثلوج معاناة الهاربين من ارتفاع درجات الحرارة والتي تلامس في مناطق من اقليم نصف درجة الغليان.
وبخلاف معظم المناطق في اقليم كوردستان، يتمتع منتجع بيرزا بدرجات حرارة لا تتجاوز في أغلب الأحيان الـ20 درجة مئوية.
وتقضي أسر عديدة وسياح اوقاتهم طيلة فترة النهار عند الجبال الثلجية.
وقال سائح اسمه مسعود رسول متحدثاً لكوردستان 24 "هذه هي المرة الأولى التي نزور فيها الثلوج، ونراها خلال فصل الصيف".
واضاف "ليس لدينا مثل هذه المناظر الطبيعية التي نعيش فيها في طقطق"، وهي بلدة تتبع كويسنجق وتبعد 98 كيلومتراً جنوب شرق مدينة أربيل.
وتقول هيرو عمر وهي من سكنة اربيل، إنها استمتعت بالثلوج والجو المنعش خلال زيارتها الأولى للمنتجع.
وعادة ما ينزل السياح من الجبل قبل ساعتين من غروب الشمس حيث تنخفض درجات الحرارة الى الصفر.
ومع ذلك، يختار البعض قضاء الليل في التخييم عند سفوح التلال.
وطورت حكومة إقليم كوردستان في السنوات القليلة الماضية الكثير من القطاعات بما في ذلك قطاع السياحة وخاصة في فصل الشتاء حيث تحتفظ الجبال بالثلوج وجذب الآلاف من السياح المحليين والاجانب.
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