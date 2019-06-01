بالصور | "ثلوج الصيف" تقهر القيظ وتنعش السياحة في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- مع ارتفاع درجات الحرارة، يقصد الكثير من سكان اقليم كوردستان والسياح بصورة عامة، منتجع بيرزا الواقع في منطقة بالكايتي هرباً من قيظ الصيف حيث تغطي الثلوج جباله طوال العام.

وينفرد جبل سكران في منطقة سوران بهذه الظاهرة، تقلل الثلوج معاناة الهاربين من ارتفاع درجات الحرارة والتي تلامس في مناطق من اقليم نصف درجة الغليان.

وبخلاف معظم المناطق في اقليم كوردستان، يتمتع منتجع بيرزا بدرجات حرارة لا تتجاوز في أغلب الأحيان الـ20 درجة مئوية.

وتقضي أسر عديدة وسياح اوقاتهم طيلة فترة النهار عند الجبال الثلجية.

وقال سائح اسمه مسعود رسول متحدثاً لكوردستان 24 "هذه هي المرة الأولى التي نزور فيها الثلوج، ونراها خلال فصل الصيف".