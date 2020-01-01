شرطة السليمانية تنقض على شخصين سرقا دولارات بـ"خفة يد"

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مديرية شرطة السليمانية الاثنين بإلقاء القبض على إيرانيين اثنين سرقا مبلغاً مالياً بحيلة الخداع البصري و"خفة يد".

وقالت الشرطة في بيان، إنه "تم تسجيل شكوى ضد متهمين اثنين من أصول إيرانية سرقا بخفة اليد مبلغاً قدره 2500 دولار من مواطن داخل سوق مدينة السليمانية".

وأضاف البيان أن مفارز مكافحة الجريمة شرعت بإجراء تحقيق بالحادث وتبين أن المتهمين فرا الى الحدود الإيرانية لتتوجه وعلى الفور مفارز شرطة السليمانية الى المكان المطلوب، وبالتعاون مع مركز الشرطة تم التمكن من إلقاء القبض على المتهمين.

وزاد البيان بالقول إن المتهمين وبأمر قضائي اودعا بالحبس وفق قانون العقوبات العراقي، مشيرا الى اعترافهما بجريمة السرقة مع ضبط المبلغ المسروق بحوزتهما.

ورجحت الشرطة أن يكون المتهمان قد نفذا جرائم في مناطق أخرى من إقليم كوردستان حيث كانا يترددان على أربيل ودهوك مراراً.

ت: ي ع