مسرور بارزاني يعقد أول اجتماع مع وفد رفيع من بغداد في اربيل

اربيل (كوردستان 24)- دخل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الخميس في اجتماع مع وفد الحكومة الاتحادية لبحث المشاكل العالقة بين الجانبين.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 إن الاجتماع بين وفد الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان برئاسة بارزاني بدأ قبل قليل.

ووصل في وقت مبكر من الخميس وفد رفيع من الحكومة الاتحادية الى اربيل لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الكورد تمهيداً لإيجاد ارضية تهدف لحسم الخلافات العالقة بين الجانبين.

وهذه اول زيارة رسمية يجريها وفد اتحادي منذ تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.

وبعد انتخاب الحكومة الإقليمية في اقل من اسبوع، اجرى رئيسها مسرور بارزاني زيارة الى بغداد والتقى خلالها برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وبرئيس البلاد برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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وضم الوفد، الذي وصل الى اربيل مبكراً عبر مطارها الدولي، كلاً من وزيري النفط ثامر الغضبان والمالية فؤاد حسين فضلاً عن مستشار الأمن الوطني فالح الفياض ومدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشمي.

وقال مصدر سياسي مطلع لكوردستان 24 إن الزيارة تأتي لتبادل "حسن النوايا" بين اربيل وبغداد، مشيراً الى أن زيارات اخرى ستعقب ذلك.

وكان مسرور بارزاني قد وصف زيارته التي أجراها الى بغداد بالايجابية، وأشار الى انه لمس تفهماً لدى بغداد لحسم الخلافات كافة.

وقال المصدر إن الوفد سيبحث مع مسؤولي حكومة الاقليم ملف النفط، وهو أحد اكثر القضايا خلافاً بين الحكومتين طوال السنوات الماضية.

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وكرر المصدر ما قاله عبد المهدي مؤخراً من أن قانون الموازنة العراقية يلزم اقليم كوردستان بتسليم 250 الف برميل نفط الى الدولة العراقية.

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ووضعت حكومة اقليم كوردستان برنامج عمل يهدف - من بين قضايا اخرى - الى بناء علاقة راسخة مع بغداد بما يضمن حقوق الجانبين.