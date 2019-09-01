سقوط ضحايا بتفجير دموي في عفرين

اربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر محلية الجمعة أن عدداً من الاشخاص سقط بين قتيل وجريح بتفجير دموي في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

وقالت المصادر لكوردستان 24، إن التفجير نُفذ بسيارة ملغومة ووقع قرب مطعم شعبي، وأسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص على الاقل وإصابة عشرة آخرين بجروح.

وقال احد المصادر إن هذه حصيلة اولية، وإنها قابلة للارتفاع.

والحق التفجير اضرارا بالغة بموقع الانفجار والمناطق المحيطة.

وذكرت وسائل اعلام مقربة من الادارة الذاتية في شمال سوريا، أن الانفجار وقع على طريق بلدة راجو.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكر ناشطون أن قذيفتي هاون سقطتا في وسط عفرين بعد التفجير. ولم ترد على الفور أي تفاصيل عما اذا كان الهجوم الصاروخي قد اوقع ضحايا.

وسيطرت تركيا وحلفاؤها على عفرين في آذار مارس عام 2018 بعد معارك مع وحدات حماية الشعب الكوردية استمرت ثمانية اسابيع.