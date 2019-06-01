العراق يوضح بشأن "صفقة" مع فرنسا لخفض عقوبة الاعدام بشان مواطنيها الدواعش

اربيل (كوردستان 24)- نفى القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، ابرام اي صفقة مع فرنسا لخفض عقوبة الاعدام ضد الفرنسيين المدانين بالانتماء لتنظيم داعش والمعتقلين لدى السلطات العراقية.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، في بيان "لا توجد صفقة بين الحكومة العراقية والحكومة الفرنسية لتخفيض عقوبة الإعدام ضد المحكومين أخيراً من حاملي الجنسية الفرنسية".

وأصدر القضاء العراقي حتى الآن احكاما بالإعدام بحق سبعة فرنسيين متهمين بالانتماء لداعش على الرغم من تصريحات فرنسية رافضة لحكم الاعدام بحق مواطنيها.

وأضاف البيرقدار ان "العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة وليس بصفقات بين الحكومات".

ويبلغ العدد الاجمالي للفرنسيين في السجون العراقية 12 فرنسياً اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية في سوريا وتم نقلهم إلى العراق في وقت سابق من هذا العام.

سوار أحمد