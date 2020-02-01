إيران تعلق بشأن تكليف علاوي برئاسة الحكومة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- نقلت وسائل اعلام ايرانية عن وزارة الخارجية ترحيب طهران باختيار محمد توفيق علاوي رئيسا لوزراء العراق.

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، المهندس والوزير السابق محمد علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وبحسب ما نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، قوله إن طهران ترحب باختيار محمد توفيق علاوي رئيسا لوزراء العراق.

وقال موسوي "في إطار الدعم المستمر للاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة الأراضي وتعزيز أسس الديمقراطية في العراق، نرحب بتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة وزراء هذا البلد".

وسيدير علاوي البلاد لحين يتسنى لها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ويتعين عليه قبل ذلك تشكيل حكومة جديدة خلال شهر من التكليف.

وأنهى التكليف أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين تصاعدت فيها الضغوط على الطبقة السياسية إزاء تسمية رئيس جديد للوزراء، بعد خطبة شديدة اللهجة من المرجعية الدينية الشيعية العليا، ودعوة الصدر أنصاره إلى العودة مجدداً الى الشوارع.