كوردستان تحسم أمرها حول خلافاتها مع بغداد بـ"إطار عراقي"

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إن الإقليم قرر التوصل الى حلول مع بغداد ضمن اطار العراق الاتحادي وبموجب الدستور.

وأدلى بارزاني بهذا التصريح خلال اجتماع عقده يوم أمس مع اللجنة العليا المشتركة لحكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

وقبل ذلك، اجرى وفد الحكومة الاتحادية محادثات مع حكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني واتفقا على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة بين الجانبين.

وتركزت مباحثات اللجنة المشتركة حول الملفات الأساسية وخصوصاً المناطق المتنازع عليها والقضايا المالية والموازنة والنفط والغاز.

وقال نيجيرفان بارزاني خلال الاجتماع إن "إقليم كوردستان يرى وقرر التوصل إلى حلول ضمن إطار العراق وعلى أساس الدستور وبما ينتج عامل استقرار وتنمية للعلاقات بين الجانبين".

وذكر بيان اصدره مكتب الرئيس أن الجانبين اعتبر خطوات اللجنة المشتركة "فرصة جيدة... لإيجاد حلول للمشاكل العالقة على أساس الدستور العراقي".

واضاف أن الجانبين اتفقا كذلك "على مواصلة الاجتماعات لغرض إزالة العقبات والتوصل إلى تفاهم والعثور على حلول تصب في مصلحة إقليم كوردستان والعراق".

ونقل البيان عن الوفد الاتحادي أنه عبر عن ارتياحه لـ"نظرة إقليم كوردستان إلى حل المشاكل".

وهذه اول زيارة رسمية يجريها وفد اتحادي منذ تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.

ومن المقرر أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد الاسبوع المقبل.

كان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني قال في وقت سابق إن حكومته عازمة على بناء علاقة راسخة مع بغداد بما يضمن حقوق وواجبات الجانبين.