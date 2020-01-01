رويترز: ضربات جوية جديدة تستهدف موكباً للحشد ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- أفادت وكالة رويترز للأنباء بان ستة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة في ضربات جوية استهدف موكباً للحشد الشعبي قرب معسكر التاجي شمالي بغداد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن اثنتين من ثلاث مركبات كانت تشكل قافلة لإحدى الفصائل قد احترقتا فضلا عن تفحم ست جثث.

وأضاف أن الضربات وقعت في الساعة 1:12 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأفادت أنباء بان الضربة أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحشد الشعبي.

‏ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين قولهم إن الضربة الجوية نفذتها طائرة بدون طيار.

ولم يتم تحديد الجهة التي نفذت الضربة الجوية، لكن تقارير اتهمت واشنطن.

ولم يصدر أي تعقيب فوري من التحالف الدولي. وغالبا ما تتضارب الأنباء في العراق.

لكن الحشد الشعبي أصدر لاحقاً بياناً قال فيه إن الضربة أصابت قافلة مسعفين وليس مجموعة من القادة كما ورد في بعض وسائل الإعلام.

وجاء في البيان "تؤكد المصادر الأولية أن الغارة استهدفت رتلاً لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي في بغداد".

وتأتي هذه التطورات المتسارعة والمتصاعدة بعد يوم من مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربات مماثلة في شارع مطار بغداد الدولي.