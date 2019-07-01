کوردستان

تنصيب حازم تحسين بيك اميراً للايزيديين في كوردستان والعالم

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
تنصيب حازم تحسين بيك اميراً للايزيديين في كوردستان والعالم
هذه اول مرة يتم فيها تنصيب أمير جديد للايزيديين منذ 75 عاماً وبعد وفاة مير تحسين بيك (صورة/ كوردستان 24)
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اربيل (كوردستان 24)- جرت اليوم السبت مراسم تنصيب حازم تحسين بيك اميراً للايزيديين في اقليم كوردستان والعالم بشكل رسمي في معبد لالش.

واختير لحازم تحسين بيك ثلاثة نواب.

وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تنصيب أمير جديد للايزيديين منذ 75 عاماً وبعد وفاة مير تحسين بيك الذي توفي هذا العام في أحد مستشفيات المانيا.

وقال تحسين بيك بعد توليه منصبه الجديد "سنعمل مع اربيل وبغداد لإعادة اعمار قضاء سنجار وسنعزز علاقات الايزيديين مع المكونات كافة في العراق وكوردستان".

وصوتت العائلة الأميرية يوم 24 من شهر تموز يوليو الجاري على اختيار حازم تحسين بيك اميرا للإيزيديين.

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