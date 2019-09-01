ثلاث شكاوى تُسقط حصانة الشيخ علي برلمانياً

اربيل (كوردستان 24)- صوت البرلمان العراقي في جلسة عقدها الثلاثاء على اسقاط حصانة النائب المثير للجدل فائق الشيخ علي.

ولطالما أثار النائب فائق الشيخ علي جدلاً في تصريحاته ضد الساسة العراقيين، وغالبا ما يطرح نفسه مدافعا عن الفقراء والعلمانيين.

وقال مصدر برلماني لكوردستان 24 إن البرلمان صوت اليوم على اسقاط حصانة الشيخ علي بموجب ثلاثة طلبات وجهها القضاء للبرلمان احدها يتصل بتمجيد حزب البعث.

وسبق أن قال الشيخ علي إنه معارض للبعث منذ عقود وانه من المستحيل ان يمجده مشيرا الى انه ذكر مقارنة ما بين الرئيس السابق احمد حسن البكر والسلطة الحالية.

ويتعلق الطلبان الآخران بـ"القذف والتشهير" بحق مستشارة الرئيس العراقي لشؤون المرأة حنان الفتلاوي عبر موقع تويتر، وفق المصدر نفسه.

وفائق الشيخ علي، هو نائب مولود في النجف من اسرة دينية، وعاش في بغداد ثم غادر البلاد معارضاً للنظام السابق وبعد عام 2003 عاد الى العراق من بريطانيا.