في أربيل.. رجل دين يثير الجدل بدعوته لتعدد الزوجات

أربيل (كوردستان 24)- حركت منظمات نسوية مدنية دعوى قضائية ضد رجل دين إثر دعواته المتكررة لتعدد الزوجات في إقليم كوردستان.
ويمثل رجل الدين المعروف ملا مزهر الخراساني أمام المحكمة في أول جلسة للنظر بالقضية المثيرة للجدل. وتجمع العشرات بينهم نساء أمام المحكمة للدفاع عن الخراساني الذي قال مؤخراً إن الشريعة الإسلامية تمنح الرجل حقاً بالزواج من أربع نساء.
وقالت احدى النساء لكوردستان 24 "هذه لا تعتبر محاكمة للملا مزهر.. إنما محاكمة جميع المسلمين".
واعتبر رجل دين آخر جاء للدفاع عن زميله، أن ما تحدث به الخراساني لم يجتهد به بل انطلق من صميم الشريعة الإسلامية، وقال "الشريعة تحلل اربعاً وفق ضوابط وشروط تلزم الزوج بالعدالة".
وتقول المنظمات النسوية إن تشجيع الخراساني على تعدد الزوجات سيحول النساء الى سلع وسيخلق مشاكل اجتماعية لا تحصى.
وقبل نحو عامين، ظهر الخراساني في مقطع مصور ينتقد فيه النساء الكورديات ووصفهن بالديناصورات، وقال إنهن يتصرفن بغرور.
وبعد ذلك، قررت وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان إغلاق المحطة التلفزيونية التي يملكها الخراساني بعد إساءات وجهها للنساء.
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