في أربيل.. رجل دين يثير الجدل بدعوته لتعدد الزوجات

واعتبر رجل دين آخر جاء للدفاع عن زميله، أن ما تحدث به الخراساني لم يجتهد به بل انطلق من صميم الشريعة الإسلامية، وقال "الشريعة تحلل اربعاً وفق ضوابط وشروط تلزم الزوج بالعدالة".

وتقول المنظمات النسوية إن تشجيع الخراساني على تعدد الزوجات سيحول النساء الى سلع وسيخلق مشاكل اجتماعية لا تحصى.

وقبل نحو عامين، ظهر الخراساني في مقطع مصور ينتقد فيه النساء الكورديات ووصفهن بالديناصورات، وقال إنهن يتصرفن بغرور.

وبعد ذلك، قررت وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان إغلاق المحطة التلفزيونية التي يملكها الخراساني بعد إساءات وجهها للنساء.