بالصور | حريق هائل يلتهم 20 خيمة لنازحي سنجار بإقليم كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- شب حريق هائل في مخيم للنازحين الايزيديين صباح الثلاثاء مما اسفر عن احتراق 20 خيمة، دون سقوط اصابات بمحافظة دهوك.

واندلعت النيران في مخيم شامشكو، الذي اُنشئ عام 2015، ويقطن فيه نحو خمسة آلاف من النازحين الايزيديين ومعظمهم من سنجار.

ويقع المخيم في مدينة زاخو بالقرب من الحدود التركية.

وقال مصدر في ادارة المخيم لكوردستان 24 إن النيران شبت في الساعة السادسة صباحاً، والحقت اضراراً مادية بالمخيم، لكنها لم تسفر عن أي خسائر بشرية.

وأضاف المصدر أن كل الاحتمالات تشير الى أن الحريق "سببه تماس كهربائي".

وفتحت قوات الأمن تحقيقاً في الحادث.

ويستضيف اقليم كوردستان نحو 1.2 مليون من النازحين واللاجئين الذين فروا من مناطق مختلفة من العراق وسوريا بسبب الحروب والصراعات.