رئيس حكومة كوردستان يدين بـ"أشد العبارات" تفجير كربلاء

اربيل (كوردستان 24)- ندد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بالتفجير الذي اودى بحياة عدد من المدنيين قرب مدخل مدينة كربلاء مساء يوم الجمعة.

وذكرت مصادر امنية وطبية لكوردستان 24 أن التفجير الذي نفذ بعبوة ناسفة داخل حافلة ركاب صغيرة اوقع 12 قتيلاً واصابَ خمسة آخرين بجروح.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه "ادين بأشد العبارات الانفجار الذي وقع في مدينة كربلاء وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وبحسب خلية الإعلام الأمني فقد وقع التفجير قرب نقطة تفتيش تقع عند مدخل كربلاء على الطريق الذي يربطها بالعاصمة العراقية.