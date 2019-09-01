مصدر: هجوم أرامكو شاركت فيه طائرتان انطلقتا من العراق

اربيل (كوردستان 24)- نسبت وكالة اخبارية محلية عراقية الى مصدر وصفته بالرفيع القول، إن الهجوم الذي شنته طائرات مسيرة على شركة أرامكو النفطية السعودية، شاركت فيه طائرتان انطلقت من الأجواء العراقية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث العسكري باسم الحوثيين على مسؤولية جماعة الحوثي عن الهجمات التي استهدفت مصفاتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية بالمنطقة الشرقية.

ونقلت وكالة (الغد برس) الالكترونية ومقرها بغداد عن مصدر مسؤول قوله إن الهجوم الذي استهدف أرامكو شاركت فيه عشر طائرات.

وأضاف أن ثماني طائرات انطلقت من اليمن فيما انطلقت اثنتان من العراق.

ونسبت الوكالة الى المصدر القول إنه لا يُعرف بالضبط الجهة التي أطلقت الطائرتين.

ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول الى أي مسؤول عراقي للتعليق.

وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فيها ذكر اسم العراق. ففي أيار مايو وقع هجوم مماثل وقيل إن الطائرات انطلقت من الاراضي العراقية لكن بغداد نفت.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في الشهر نفسه، أن الهجمات التي تعرض لها أنبوب نفط بالسعودية، مصدرها العراق وليس اليمن.

وتشهد منطقة الخليج توترا بين الولايات المتحدة وإيران، منذ أن خفضت الأخيرة بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم عام 2015.