رسميا.. توقيع اتفاق توأمة باريس واربيل

اربيل (كوردستان 24)- وقعت باريس واربيل اليوم الاثنين بشكل رسمي مذكرة "توأمة" تتضمن تعاونا على مختلف الصعد بين الجانبين.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة باريس بين وفد من اقليم كوردستان برئاسة محافظ اربيل نوزاد هادي ووفد فرنسي تترأسه آن إيدالغو رئيسة بلدية باريس.
وتتضمن المذكرة اتفاقا بالتعاون والتنسيق الموسع في مجالات عديدة وخصوصا على الصعيد الاقتصادي والتراثي وحماية البيئة.
وجاء توقيع الاتفاق خلال زيارة يجريها وفد كوردي لحضور عرض عسكري أقيم يوم الأحد بمناسبة الاحتفال بيوم الباستيل في باريس والذي يحتفي هذا العام بالتعاون العسكري الأوروبي.
وأكد نوزاد هادي لكوردستان24 في وقت سابق ان الاتفاق سيكون على كافة الصعد سواء الثقافية والتراثية والتكنولوجية والبيئة ولمدة غير محدودة.
وتعد فرنسا واحدة من تلك البلدان التي قدمت فيما مضى مساعدات متكررة لاقليم كوردستان وهي واحدة من الدول المنضوية في التحالف الدولي للحرب ضد تنظيم داعش.
سوار أحمد
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