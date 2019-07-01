رسميا.. توقيع اتفاق توأمة باريس واربيل

وأكد نوزاد هادي لكوردستان24 في وقت سابق ان الاتفاق سيكون على كافة الصعد سواء الثقافية والتراثية والتكنولوجية والبيئة ولمدة غير محدودة.

وتعد فرنسا واحدة من تلك البلدان التي قدمت فيما مضى مساعدات متكررة لاقليم كوردستان وهي واحدة من الدول المنضوية في التحالف الدولي للحرب ضد تنظيم داعش.