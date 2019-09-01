بالصور | كوردستان تحتضن "الثقافات المتنوعة" بحضور عربي

اربيل (كوردستان 24)- احتضن إقليم كوردستان مؤخراً، فعاليات النسخة السادسة لمهرجان "الثقافات المتنوعة" في مدينة رانية.

وشارك في المهرجان نحو خمسة آلاف شخص من الداخل والخارج. وشهدت الفعاليات عرضاً للثقافات المحلية والعربية والاجنبية عبر 16 فرقة.

ونظم المهرجان من قبل مركز (رايل لتبادل الثقافات) وانطلق يوم الخميس واستمر ثلاثة ايام. وبالإضافة الى العراق، دُعيت ايران ومصر وأمريكا اللاتينية والمكسيك والأردن للمشاركة.

وعُرض خلال المهرجان فعاليات فنية مختلفة وعروض فلكلورية متنوعة. وتفاعل الحاضرون مع العروض واللوحات الاستعراضية.

تصوير: اسماعيل شمزيني