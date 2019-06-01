عبد المهدي يعلق على التطورات السياسية في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن ترحيبه بالتطورات السياسية في اقليم كوردستان.

وقال عبدالمهدي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي يوم الثلاثاء اننا "نرحب بالتطورات السياسية في اقليم كوردستان".

وتابع عبد المهدي "ارسلنا ممثلنا الى اربيل كما حضر دولة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب".

وأكد عبد المهدي على ضرورة الالتزام بتطبيق البرنامج الحكومي.

وبدأت بالفعل خطوات تشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة بعد انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسا للاقليم والذي قام بدوره بتكليف مسرور بارزاني برئاسة الحكومة بعد انتخاب الاخير في جلسة لبرلمان كوردستان.

وجاء انتخاب مسرور بارزاني امس الثلاثاء خلال جلسة صوت فيها برلمان كوردستان وبأغلبية أصوات الحاضرين.

وحصل مسرور بارزاني على 87 صوتاً من بين 97 نائباً كانوا قد حضروا الى جلسة البرلمان.

ومن المرجح أن يعمل رئيس الوزراء الجديد على تشكيل حكومة ائتلافية في ظل وجود معارضة ضعيفة.

سوار أحمد