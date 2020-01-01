العراق يجلي طلبته من أوهان الصينية بعد تفشي كورونا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية العراقية السبت، إنها تعمل مع السلطات الصينية على إجلاء الطلبة العراقيين من مدينة أوهان الصينية بعد تفشي فيروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الصين إلى 41 شخصاً فيما أصيب أكثر من 1300 شخص بالفيروس على مستوى العالم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتابع باهتمام بالغ أوضاع الطلبة العراقـيّين الذين يدرسون في الصين عقب إغلاق السلطات مدينة أوهان حيث يُقيمون فيها إثر انتشار فايروس كورونا.

وأضاف البيان أن وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم وجّه السفارة العراقية في الصين بتشكيل غرفة عمليّات برئاسة السفير أحمد تحسين برواري تكون مهمّتها التنسيق مع مكتب وزارة الخارجيّة الصينيّة في أوهان للعمل على تقديم الخدمات لهم وإجلائهم والتواصل مع الطلبة وجامعاتهم.

وذكر البيان أنه لم تُسجّل الملحقيّة إصابة أي طالب عراقيّ بهذا الفيروس.