بالصور | هذا ما دفع ترامب لإرسال مئة من المارينز الى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- نشرت وكالة فرانس برس صوراً أظهرت حجم الأضرار التي تعرضت لها نقطة تفتيش تابعة للسفارة الأمريكية في بغداد، وذلك بعد محاولة انصار الحشد الشعبي اقتحام مبنى السفارة رداً على مقتل 25 من عناصر كتائب حزب الله في ضربة أمريكية غربي العراق.

وفرض مقاتلو ومؤيدي الحشد الشعبي، لاسيما كتائب حزب الله، حصاراً على مجمع السفارة مما دفع الرئيس الأمريكي الى إرسال مئة من جنود المارينز الى الموقع. وبعد ذلك أمر الحشد الشعبي أنصاره من المحتجين بالانسحاب من محيط مبنى السفارة.

وذكرت مصادر مطلعة وتقارير أن المتظاهرين هاجموا السفارة ورشقوا عليها الحجارة فور اقتحامهم للمنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد.

وقال الحشد الشعبي لأنصاره "رسالتكم وصلت".

لكن دونالد ترامب المح الى أن انسحاب الحشد الشعبي وأنصاره جاء بعد نشر أفضل المقاتلين الأمريكيين المزودين بأفضل الأسلحة في العالم.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد تم إرسال مئة جندي من المارينز الى مجمع السفارة على أن يتم إرسال دفعات أخرى لاحقا لمواجهة أي طارئ.