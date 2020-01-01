الحشد الشعبي ينفي تعرضه لهجوم جوي قرب حدود سوريا

أربيل (كوردستان 24)- نفت كتائب حزب الله العراقية، تعرض مواقعها الى قصف جوي مجهول على الحدود العراقية السورية.

ويأتي النفي بعد أن ذكرت قناة العربية التلفزيونية أن طائرات من دون طيار قصفت مواقع للفصيل الذي لديه صلات وثيقة بإيران.

ونقلت الخدمة العربية في قناة (آر.تي) الروسية عن متحدث باسم كتائب حزب الله قوله إن الجماعة لم تتعرض لاي قصف مجهول.

الى ذلك قالت محطة الميادين التلفزيونية إن الحشد الشعبي اجبر طائرتين مسيرتين على الانسحاب بعدما حاولتا استطلاع المنطقة الحدودية.

وذكرت أن الحشد الشعبي استخدم "مضادات الدفاع الجوي" ضد الطائرتين.

وكتائب حزب الله منضوية في الحشد الشعبي وهي ضمن المشاركين في التظاهرات الحاشدة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضد الوجود الأمريكي.

وتعرضت الجماعة من قبل الى قصف على الحدود العراقية السورية بطائرات أمريكية رداً على هجمات للجماعة استهدفت قواعد عسكرية يتمركز فيها أمريكيون في العراق.