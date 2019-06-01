الامن العراقي يفكك خلية "ارهابية" في كركوك

اربيل (كوردستان 24)- قالت القوات الامنية العراقية، اليوم الجمعة، انها فككت خلية ارهابية واعتقلت الاشخاص الذين يديرون الخلية في كركوك.

وأفاد بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية بأنه "اختراق وتفكيك خلية إرهابية في منطقة الحلوات التابعة لناحية الزاب في كركوك والقبض على الرؤوس المدبرة لها".

واكد البيان ان "العملية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، وبإسناد من استخبارات الفوج الثالث لواء 51.

واضاف البيان ان "الخلية كانت تعتزم القيام بعمليات إرهابية داخل المحافظة".

واوضح البيان ان "الارهابين مطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

سوار احمد