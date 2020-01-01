اقليم كوردستان يؤكد حاجة العراق للتحالف الدولي

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، حاجة الاقليم والعراق الى دعم ومساعدات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.

وذكر بيان نشره موقع رئاسة اقليم كوردستان ان بارزاني اجرى اجتماعا صباح اليوم مع وفد عسكري بريطاني عالي المستوى برئاسة الجنرال السير جونز لوريمر كبير المستشارين العسكريين البريطانيين لشؤون الشرق الأوسط وممثل رئيس الوزراء البريطاني.

وبحسب البيان فان الاجتماع كان بحضور سفير بريطانيا في العراق ونائبي رئيس إقليم كوردستان والقنصل البريطاني في أربيل وعدد من ذوي الرتب العسكرية البريطانيين، مشيرا الى انه "تم بحث الأوضاع الأمنية للعراق والتطورات والتوترات التي شهدها البلد مؤخراً".

ونقل البيان عن بارزاني قوله إن "الإرهاب وبروز داعش مجدداً خطر حقيقي يهدد استقرار العراق والمنطقة".

واردف بالقول إن "العراق وإقليم كوردستان مازالا بحاجة إلى مساعدات ودعم التحالف الدولي ضد داعش لمواجهة هذا الخطر".

وتابع البيان انه "كان تصاعد وتيرة تحركات داعش في الآونة الأخيرة وخاصة في المناطق المشمولة بالمادة ١٤٠ الدستورية وأهمية التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في مجال التصدي لتلك التحركات ودور التحالف الدولي في هذا الصعيد، وتهدئة التوترات، وعلاقات أربيل – بغداد، وعلاقات إقليم كوردستان مع بريطانيا، مواضيع نوقشت في محور آخر للاجتماع الذي جرى خلاله التأكيد على استمرار المساعدات البريطانية للعراق وإقليم كوردستان".