كوردستان ترد على موقف ميركل برسالة إزاء "الدولة الكوردية"

اربيل (كوردستان 24)- سلم برلمان كوردستان، رسالة للقنصلية الألمانية عبر فيها عن قلقه من التصريحات الأخيرة للمستشارة أنجيلا ميركل التي عارضت فيها قيام دولة كوردية في المنطقة.

جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في برلمان كوردستان برئاسة ريبوار بابكيي مع نائب القنصل العام الالماني في اربيل باربرا شوماخر، حسبما افاد بيان لبرلمان الاقليم.

وبحسب البيان فقد عقد الاجتماع يوم الاربعاء مع شوماخر بدلاً من القنصل الألماني العام بسبب سفره الى المانيا.

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وقال بابكيي لكوردستان 24 إنه تم تسليط الضوء على العلاقات الثنائية بين برلين واربيل، في الاجتماع الذي تم فيه ايضاً الاشادة بالدعم الالماني للكورد في قتالهم ضد تنظيم داعش.

وعبر النواب الكورد خلال الاجتماع عن قلق الشعب الكوردي بشأن التصريحات الأخيرة للمستشارة الالمانية ضد قيام دولة كوردية في المنطقة.