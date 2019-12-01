تربية كوردستان تنفي شائعات أعقبت تغيير اسم "مدرسة قنديل"

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة التربية في إقليم كوردستان، شائعات تداولتها صفحات على فيسبوك زعمت فيها أن وزير التربية وجه بتغيير اسم مدرسة الى آخر "استجابة لطلب" قدمه قناصل أحد الدول، وقالت إن ما نُشر لا أساس له من الصحة.

ونشرت صفحات على فيسبوك شائعات تحدثت عن تغيير اسم مدرسة قنديل الى جينر بعد طلب قدمه أحد القناصل في إشارة الى القنصل التركي.

وقالت وزارة التربية في بيان نشر يوم السبت، إن هذه المزاعم هدفها دعائي وبعيدة عن الحقيقة، وأشارت الى أن تغيير أسماء المدارس لها قانونها الخاص.

وجاء في البيان أن "مسألة تغيير اسم المدارس في الإقليم هو من صلاحيات المديرية العامة للتربية وليس من صلاحية الوزير".

وأضافت الوزارة في بيانها أنه حين علم وزير التربية بالشائعات أمر بفتح تحقيق، وتبين لاحقاً وجود مدرستين تحملان اسم قنديل.

وذكرت أنه تم تغيير اسم احدى المدرستين، إلا أن الوزير وجه بإعادة اسم قنديل للمدرسة التي تم تغيير اسمها.

وأوضح البيان أن هناك مدرسة أخرى تحمل اسم قنديل وتقع في قرية قنديل.