كوردستان تعد بتطبيق كامل لبرنامجها الإصلاحي خلال 2020

أربيل (كوردستان 24)- جددت حكومة إقليم كوردستان، تعهدها بتطبيق كامل لبرنامج عملها الإصلاحي في مؤسساتها كافة العام الجاري 2020.

ويشتمل برنامج عمل الحكومة على إدخال إصلاحات شاملة في جملة من القطاعات وخصوصاً فيما يتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين والحد من الروتين.

وأنهى برلمان كوردستان القراءة الأولى للمشروع المؤلف من 19 مادة. واتفق البرلمانيون على تمرير القانون في اسرع وقت للإسراع في تطبيقه.

وقال رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح لكوردستان 24 إن حكومة إقليم كوردستان ستبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن الحكومة تأمل أن تنفذ برنامجها الإصلاحي خلال العام الجاري بشكل كامل وذلك بعد أن ينال تصديق البرلمان في وقت لاحق.

ويعد مشروع القانون واحداً من أهم الإنجازات للحكومة الائتلافية برئاسة مسرور بارزاني الذي قال مؤخراً إن ما تحقق لا يمثل سوى البداية.

ويقول مسؤولون إن حكومة إقليم كوردستان ستعمل خلال العام الجاري على تعزيز علاقاتها بالدول الصديقة وبما يحقق مصلحة المواطنين.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزيي لكوردستان 24 إن الحكومة ستعمل على زيادة مشاركتها في المحافل الدولية.