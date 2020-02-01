العراق يصدر أول أحكام الإعدام المتصلة بالإرهاب في 2020

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة عراقية الثلاثاء حكماً بالإعدام على مدان اشترك بعملية خطف وإعدام جماعي 13 شخصا في بلدة العلم قرب تكريت.

وقال القضاء العراقي في بيان إن "مدانا اعترف بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي والاشتراك في عمليات إجرامية عدة بينها حادثة الهجوم على ناحية العلم عام 2014 وقيام مجموعته باختطاف 13 شخصا معظمهم في الأجهزة الأمنية".

وأضاف أن "المختطفين تم إعدامهم فيما بعد في منطقة الفتحة التابعة لمنطقة بيجي وتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكر البيان أن "المحكمة وجدت أن الأدلة كافية لإدانة المتهم وقضت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحقه وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

ولم يذكر البيان هوية المدان.

ولا يعرف بالضبط عدد المعتقلين من عناصر تنظيم داعش في السجون العراقية أو عدد أولئك الذين يرجح أن يواجهون نفس المصير.