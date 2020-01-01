إقليم كوردستان يترقب جلسة برلمانية حاسمة إزاء "الإصلاح"

أربيل (كوردستان 24)- يعقد برلمان اقليم كوردستان صباح اليوم الخميس جلسة حاسمة للتصويت على مشروع قانون الإصلاح.

ووفق جدول الأعمال المعد فإن الجلسة ستنعقد في الساعة الـ11 من صباح اليوم.

وكان البرلمان قد صوت مؤخراً على القراءة الثانية من مشروع قانون (الإصلاح في رواتب ومخصصات المتقاعدين والامتيازات الأخرى).

يشار الى أن رئاسة البرلمان واللجان البرلمانية المعنية قد أعدت أمس الأربعاء تقريرها النهائي المشترك بشأن مشروع قانون الإصلاح، بحسب ما نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لبرلمان الإقليم.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد تطرق خلال ترأسه جلسة لمجلس الوزراء يوم أمس إلى مشروع قانون الإصلاح في الإقليم، مؤكداً استمرار الحكومة في العملية الإصلاحية والتي تهدف لتنظيم الرواتب وتوزيع الواردات بعدالة.

وطمأن رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة لن تهضم حقوق أي مستحق ولاسيما ذوي الشهداء والسجناء والموقوفين السياسيين.

وتعتزم الحكومة إرسال جملة من التوضيحات اللازمة بهذا الصدد إلى برلمان إقليم كوردستان لضمان حقوق عوائل الشهداء والسجناء والموقوفين السياسيين.