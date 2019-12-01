"النفط والكهرباء" على طاولة برلمان كوردستان في جلسة اليوم

أربيل (كوردستان 24)- يعقد برلمان إقليم كوردستان في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية لمناقشة ملفات عديدة ومنها أسباب انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء وإمداد المواطنين بالنفط المستخدم لأغراض التدفئة مع انخفاض درجات الحرارة.

ويواجه الإقليم في المجمل نقصاً في الطاقة الكهربائية حيث يعتمد أغلب السكان على المولدات الخاصة في وقت تعجز فيه المنظومة الوطنية عن تلبية الطلب.

وسبق أن أرجع وزير الكهرباء كمال محمد صالح أسباب تراجع الإمدادات الى التجاوزات على المنظومة الوطنية وعدم الترشيد في الاستهلاك.

وقالت رئاسة برلمان كوردستان في بيان إن الفقرة الثالثة من جدول أعمالها لجلسة اليوم ستناقش مشكلة الكهرباء الوطنية وتوزيع النفط على المواطنين خلال فصل الشتاء الحالي.

وستشهد الجلسة يوم القراءة الثانية لمقترح (قانون الإعلانات التجارية في إقليم كوردستان - العراق) بحسب أحكام المواد (87، 88، 89) من النظام الداخلي للبرلمان كوردستان.

كذلك ستشهد القراءة الأولى لمقترح قرار (أيام والمناسبات الرسمية للقومية التركمانية) بحسب أحكام الفقرة الرابعة من مواد (82،80،79) من النظام الداخلي.