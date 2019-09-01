بتوقيع المهندس.. الحشد الشعبي يعلن تشكيل "قوة جوية"

اربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر آل ابراهيم، إنه أمر بتشكيل مديرية القوة الجوية للحشد الشعبي، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بعد اتهامه لإسرائيل صراحة بشن غارات على مستودعات لتلك الفصائل في العراق.
وجاء في كتاب مؤرخ يوم الاربعاء "استناداً الى الأمر الديواني المرقم (79) لسنة 2014... وللصلاحيات المخولة الينا ولمقتضيات المصلحة العامة نسبنا تشكيل مديرية القوة الجوية".
وتضمن الكتاب تكليف صلاح مهدي حنتوش مديراً للمديرية بالوكالة.
وحمل الكتاب توقيع جمال جعفر آل ابراهيم المعروف باسم ابو مهدي المهندس. وليس من الواضح ما اذا كان القرار قد اُتخذ بمشورة رئيس هيئة الحشد الشعبي مستشار الامن الوطني فالح الفياض.
وترددت انباء عن وجود خلاف بين الرجلين، حيث امتنع الفياض في بيان سابق عن اتهام اسرائيل بالاسم في قصف مواقع الحشد الشعبي.
وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 في وقت سابق إن الحشد الشعبي انقسم مبدئياً الى اثنين احدهما موالٍ لإيران وآخر يمثل موقف الحكومة.
وأضاف أن "الجانب الميداني والقوي هو الذي تربطه صلة بالجمهورية الاسلامية متمثلاً بالمهندس والفصائل المتحالفة معه".
وأشار المصدر الى ان تلك الخلافات بدت واضحة حينما غاب المهندس وقادة آخرون في الحشد الشعبي عن "اجتماع مهم" عقده مؤخراً وحضره الفياض.
وقال زعماء في الحشد ممن غابوا عن الاجتماع انهم كانوا في ايران في زيارات عائلية. لكن المصدر قلل من تلك التصريحات وقال إنها "ناجمة عن خلافات".
وليس من المعلوم ما اذا كان التشكيل الجديد للحشد الشعبي سيقوم بمهام جوية. ولم يتسن معرفة ما اذا كانت القوة الجوية للحشد الشعبي على ارتباط بطيران الجيش.
كما لا يعرف فيما لو كانت القوة الجوية للحشد الشعبي ستستخدم طائرات جديدة او بالاعتماد على طيران الجيش في تنفيذ المهام اذا ما تقرر ذلك.
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