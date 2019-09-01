بتوقيع المهندس.. الحشد الشعبي يعلن تشكيل "قوة جوية"

اربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر آل ابراهيم، إنه أمر بتشكيل مديرية القوة الجوية للحشد الشعبي، في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بعد اتهامه لإسرائيل صراحة بشن غارات على مستودعات لتلك الفصائل في العراق.

وجاء في كتاب مؤرخ يوم الاربعاء "استناداً الى الأمر الديواني المرقم (79) لسنة 2014... وللصلاحيات المخولة الينا ولمقتضيات المصلحة العامة نسبنا تشكيل مديرية القوة الجوية".

وتضمن الكتاب تكليف صلاح مهدي حنتوش مديراً للمديرية بالوكالة.

وحمل الكتاب توقيع جمال جعفر آل ابراهيم المعروف باسم ابو مهدي المهندس. وليس من الواضح ما اذا كان القرار قد اُتخذ بمشورة رئيس هيئة الحشد الشعبي مستشار الامن الوطني فالح الفياض.

وترددت انباء عن وجود خلاف بين الرجلين، حيث امتنع الفياض في بيان سابق عن اتهام اسرائيل بالاسم في قصف مواقع الحشد الشعبي.