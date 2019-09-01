مسرور بارزاني وجنبلاط يؤكدان على اهمية العلاقات بين لبنان وكوردستان

اربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي في برلمان لبنان تيمور جنبلاط على اهمية العلاقات التاريخية بين اقليم كوردستان ولبنان.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال استقبال مسرور بارزاني لجنبلاط والوفد المرافق في اربيل.

وورد في بيان لرئاسة حكومة كوردستان ان "جنبلاط وجه في مستهل الاجتماع، تهنئة الى رئيس حكومة اقليم كوردستان بمناسبة بدء مهام تشكيلته الحكومية الجديدة في الاقليم، وأكد على اهمية العلاقات بين لبنان وإقليم كوردستان".

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع، الى العلاقة التاريخية بين الشعب اللبناني عموماً وعائلة جنبلاط على وجه الخصوص، والشعب الكوردي.