السعودية تعلق على مقتل قاسم سليماني

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر رسمي للتلفزيون السعودي إن المملكة دعت يوم الجمعة إلى ضبط النفس لمنع التصعيد بعد ضربة أمريكية في العراق أسفرت عن مقتل قائد عسكري إيراني كبير.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أيضا أكدت فيه ضرورة ان يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المنطقة.

وكانت قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، لقي مصرعه بغارة جوية أمريكية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد، فجر اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مسؤوليتها عن العملية، التي أدت أيضاً إلى مقتل نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.