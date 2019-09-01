نيجيرفان بارزاني والحلبوسي يتباحثان اوضاع العراق السياسية والامنية

اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاوضاع السياسية والتطورات الامنية في العراق والمنطقة.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، اثناء استقبال نيجيرفان بارزاني للحلبوسي في اربيل.

وجرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وأكدا على حماية الاستقرار السياسي والأمني في العراق.

واكد الجانبان على اهمية استمرار حوار أربيل – بغداد في سبيل حل المشاكل في إطار دستور العراق.