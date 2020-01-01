نيجيرفان بارزاني وبلاسخارت يبحثان أوضاع العراق

أربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني و المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى العراق، جينين بلاسخارت اخر المستجدات على الساحة العراقية والمنطقة.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لبلاسخارت والوفد المرافق في اربيل.

وعبر نيجيرفان بارزاني عن استعداد الإقليم لكل نوع من التعاون والتنسيق في سبيل إعادة الأمان والاستقرار للعراق، وأكد على ضرورة مراعاة المطالب المشروعة للمتظاهرين.

وبحث الجانبان التطورات الأخيرة والتوترات التي شهدها العراق والمنطقة، وتظاهرات بغداد والمحافظات العراقية الأخرى ومطالب المتظاهرين، مع بروز الإرهاب وتهديداته وموقف إقليم كوردستان في هذا الصدد.

وكانت أوضاع المنطقة عموماً وخطط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة العراق في هذه المرحلة، و علاقات اربيل وبغداد وحل المشاكل بالمباحثات ومسائل أخرى مرتبطة بأوضاع العراق وإقليم كوردستان، مواضيع شغلت جانباً آخر من اللقاء.

سوار احمد