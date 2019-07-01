حكومة كوردستان تعقد أولى جلساتها لدراسة جدول اعمالها

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الجديد في اقليم كوردستان اولى جلساته اليوم الاثنين لمناقشة جدول اعمال الحكومة الجديدة.

وسيُعقد الاجتماع برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني بحضور نائبه قوباد طالباني والوزراء الذين سيعرضون برامجهم الوزارية في الجلسة.

وهذه اولى جلسات الحكومة منذ أن أدى رئيسها مسرور بارزاني ووزرائه اليمين القانونية يوم الاربعاء بعدما مُنحوا ثقة البرلمان بالأغلبية.

وتتألف حكومة الاقليم من 22 وزيراً. ولا يزال منصب وزير الثروات الطبيعية شاغراً وسيشغله بالوكالة رئيس الوزراء لحين اختيار وزير.

وقالت مصادر مطلعة لكوردستان 24 إن الحكومة ستناقش في جلستها الافتتاحية الاولى الخطوط العريضة لجدول الاعمال المقبل.

ومن المتوقع أن يقدم الوزراء خططهم الاستراتيجية لتحقيق برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الاربع المقبلة، وعلى المدى الطويل.

وبحسب مراسل كوردستان 24 فان الاجتماع سيبحث آخر التطورات في الإقليم والعراق عموماً، فضلاً عن الخلافات بين اربيل وبغداد.

ويتألف برنامج عمل الحكومة الاقليمية من عشر نقاط رئيسية تندرج في اطار سبع فئات وتشمل الإصلاح ومحاربة الفساد، وتحسين الخدمات والعلاقات مع الحكومة الاتحادية، بالإضافة الى التعددية السياسية والعلاقات الدولية والاقتصاد والمالية والحكم الرشيد.

كان مسرور بارزاني قال في خطابه بعيد أدائه اليمين إن الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان ستعمل على خدمة المواطنين وليس العكس.