الصور الأولى لمقتل قاسم سليماني والمهندس بضربة أمريكية

أربيل (كوردستان 24)- أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في قصف أمريكي استهدف موكبه برفقة القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس على طريق مطار بغداد الدولي.

وتعرض موكب سليماني والمهندس الى ضربة جوية قبل منتصف ليلة الخميس وقتل فيها نحو 10 أشخاص آخرين بينهم عراقيون وإيران.

وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية رسمية إن الضربة أدت الى مقتل عدد من مرافقي سليماني وقادة ومقاتلي الحشد الشعبي.

ويأتي هذا التطور بعدما هاجم مؤيدو الحشد الشعبي السفارة الأمريكية في بغداد الثلاثاء، إثر هجوم جوي أمريكي على قاعدة لكتائب حزب الله رداً على هجوم صاروخي أدى إلى مقتل مواطن أمريكي في كركوك الأسبوع الماضي.

وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة إثر فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران.

وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن هجمات على منشآت نفطية، ومخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي وقواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية.