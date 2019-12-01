مقتل واصابة 8 عناصر أمنية بانفجارين في صلاح الدين وكركوك

أربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الاعلام الامني ان خمسة عسكريين قتلوا واصيبوا بانفجار في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان، يوم الثلاثاء، ان "انفجاراً بعبوة ناسفة على احدى الدوريات في طريق قرية الصلاحية ضمن قاطع لواء المشاة الخمسين فرقة المشاة الرابعة عشر في قيادة عمليات صلاح الدين".

وتابع البيان ان "الانفجار اسفر عن مقتل مقاتلين إثنين وجرح ثلاثة آخرين وهم ضابط ومقاتلين اثنين".

واصيب 3 منتسبين من الحشد العشائري في ناحية الزاب بانفجار عبوة ناسفة جنوب غرب كركوك.