مسرور بارزاني: كوردستان بوابة للتجارة التركية مع العراق

اربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني عن رغبته بتطوير العلاقات بين الاقليم وتركيا مشيرا في الوقت نفسه الى ان كوردستان بوابة للتجارة التركية في العراق كله.

وجاء ذلك، اليوم الاربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين مسرور بارزاني ووزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو في انقرة.

ووصف بارزاني العلاقات بين اقليم كوردستان وانقرة بـ"المهمة والتاريخية"، فيما عبر في الوقت نفسه عن امله بتعزيز العلاقات بين الجانبين وخصوصا الاقتصادية.

وقال بارزاني ان "اقليم كوردستان هو بوابة التجارة التركية مع العراق".

واكد رئيس حكومة اقليم كوردستان ان الاجتماع تناول مواضيع مشتركة فيما عبر الجانبان عن قلقهما ازاء التغييرات في المنطقة.

واكد مسرور بارزاني ان الاستقرار من مصلحة كافة شعوب المنطقة.

وقال بارزاني "نتفهم قلق كافة الاطراف ونتعاون ضد كافة اشكال الارهاب".

واكد بارزاني ان اقليم كوردستان ليس له اي سلطة على سنجار لافتا الى ان موقف كوردستان واضح وهو يرفض تواجد حزب العمال الكوردستاني في سنجار او في اي منطقة اخرى من الاقليم.

وبالنسبة لزيارة نائب الرئيس الامريكي مايك بنس اكد بارزاني ان زيارة المسؤول الامريكي كانت بغرض التاكيد على استمرار الدعم لاقليم كوردستان والعراق وتطوير العلاقات.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الى أنقرة اليوم الخميس في اطار زيارة رسمية يلتقي خلالها بكبار المسؤولين الأتراك.

وهذه أول زيارة يجريها رئيس حكومة الإقليم الى تركيا بناءً على دعوة رسمية، منذ أن تولى منصبه في حزيران يونيو 2019.

ويرافق مسرور بارزاني وفد رفيع يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.

سوار احمد