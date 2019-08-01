"أزمة المحاور" في المقدمة.. المطلك يكشف تفاصيل لقائه مع بارزاني

اربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، عن جانب مما دار بينه وبين زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في اجتماع عُقد باربيل مؤخراً.

وقال المطلك لكوردستان 24، إنه بالرغم من الازمات التي تواجه البلاد، إلا أن الاجتماع بحث "هموم العراق" في ظل التوتر القائم بالمنطقة.

وتابع أن بارزاني "رمز عراقي، يُفترض أن يصبح التواصل معه بين فترة وأخرى، وكان لقاءً ودياً بين اخوة واصدقاء ورفاق درب في بناء العملية السياسية بالرغم من كل الاشكالات الموجودة فيها، لكن حاولنا ان نتناقش في هموم العراق والاشكالات التي يتعرض لها".

وأضاف أنه بحث مع بارزاني كيفية الخروج من ازمة "سياسة المحاور" التي يشهدها العراق والتي بدأت تنعكس على الشعب كله، مشددا على ضرورة أن تكون البلاد مستقلةً "في الارادة والقرار والسيادة" لتجنب "شرور أي إشكال أو خصام" يحصل في المنطقة.

وقال المطلك "لا نريد أن العراق ساحة معركة بين الولايات المتحدة الامريكية او أي دولة اخرى" مشيراً بذلك بوضوح الى ايران.

وزار المطلك اربيل قبل نحو ثلاثة ايام، والتقى بارزاني وبحث معه جملة قضايا لاسيما سبل تحقيق الاستقرار وبناء دولة مدنية في العراق.

والمطلك وهو سني علماني جزء من تحالف الاصلاح والإعمار الذي يتألف من ائتلاف سائرون وائتلاف النصر وائتلاف الوطنية.