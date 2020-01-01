رئاسات كوردستان الثلاث تجتمع واوضاع العراق على طاولة البحث

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع ان رئاسات اقليم كوردستان الثلاث ستجتمع يوم غد الاربعاء لبحث المستجدات في اوضاع العراق.

وقال المصدر لكوردستان24 ان الاجتماع سيناقش التطورات الاخيرة والمستجدات على الساحة العراقية.

واكد المصدر نفسه ان اجتماعا اخر سيجمع رئيس اقليم كوردستان مع الاحزاب الممثلة في برلمان الاقليم.

ويأتي هذا في وقت اقر فيه مجلس النواب العراقي قرارا بمطالبة الحكومة إنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، وذلك بعد مقتل الجنرال الايراني البارز قاسم سليماني والقيادي في الحشد ابو مهدي المهندس بغارة امريكية فجر الجمعة.

وقاطعت الكتل الكوردستانية ومعظم النواب السنة جلسة البرلمان التي تم فيها اقرار هذا القرار.

سوار احمد