مسرور بارزاني: نتطلع لاتفاق شامل مع بغداد في جميع القضايا

اربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 11 كانون الأول (ديسمبر) 2019، مع القناصل ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الإقليم.

وخلال الاجتماع الذي عُقد بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، جرى تسليط الضوء على آخر المستجدات في إقليم كوردستان والعراق.