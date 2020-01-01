بعد توقف.. تركيا تستأنف رحلاتها الجوية الى كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استأنفت الخطوط الجوية التركية اليوم الخميس رحلاتها الى مطارات اقليم كوردستان بعد توقف دام نحو 24 ساعة.

وكان المتحدث الرسمي باسم شركة توركش أيرلاين للطيران قد صرح لكوردستان 24 بأن تركيا ستوقف رحلاتها الى اقليم كوردستان لمدة 24 ساعةعلى خلفية التوترات الحاصلة في المنطقة.

وجاء هذا بعد ان استهدفت ايران مواقع امريكية في العراق بصواريخ على خلفية مقتل الجنرال الايراني البارز قاسم سليماني بغارة امريكية فجر يوم الجمعة.

ونقل مراسل كوردستان 24 في تركيا ازاد التون عن المتحدث باسم توركش أيرلاين بأنه تم رفع الحظر عن الرحلات.

وتابع التون ان تركيا استأنفت رحلاتها الجوية الى اقليم كوردستان بعد ظهر اليوم الخميس.

سوار احمد