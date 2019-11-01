موسكو تستنكر تفكير تركيا بعملية عسكرية جديدة بشمال شرق سوريا

اربيل (كوردستان 24)- قالت وكالات أنباء روسية أن وزارة الدفاع نددت اليوم الثلاثاء بمقترح تركيا القيام بعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا في حال لم يتم تطهير المنطقة من وحدات حماية الشعب.

ونقلت الوكالات عن الوزارة قولها إن الفكرة التركية أثارت دهشة موسكو.

وجاء ذلك ردا على تصريح أدلى به وزير الخارجية التركي يوم الاثنين وقال فيه إن بلاده ستشن عملية عسكرية جديدة في شمال شرق سوريا ما لم تُخل المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

سوار احمد