مسرور بارزاني: أمام كوردستان فرصة لتكون مركزاً تجارياً للعراق

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني (يناير) 2020، مع كبار المستثمرين في إقليم كوردستان.

وجرى في الاجتماع، الذي عُقد بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، تسليط الضوء على برنامج عمل الحكومة الجديدة وسبل تعزيز الاستثمار والتنمية الاقتصادية في إقليم كوردستان، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الإقليم.

وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع: "هدفنا إيجاد أرضية استثمارية ملائمة للمجالات كافة، وسنوفر للمستثمرين المحليين والأجانب كل التسهيلات اللازمة".