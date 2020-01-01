مسرور بارزاني يستجيب لاستغاثة ناجِ وحيد من أسرة قضت بـ"كيماوي صدام"

أربيل (كوردستان 24)- استجاب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد الى نداء استغاثة وُجه إليه من قبل أحد ضحايا القصف الكيماوي في مدينة حلبجة لتغطية تكاليف علاجه الباهظة.
وكان المصاب كامل عبد القادر قد نشر مؤخراً تدوينة على موقع فيسبوك التمس فيها من رئيس حكومة الإقليم تغطية مصاريف علاجه الذي يتلقاه في المانيا.
وفي تدوينة جديدة له نشرها موقع التواصل الاجتماعي قال عبد القادر، إن مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان اتصل به في الساعة الثامنة صباح اليوم.
وأضاف أن المكتب ابلغه تحيات رئيس حكومة إقليم كوردستان، وكذلك استفساره عن حالته الصحية، إضافة الى صرفه مبلغ مالي يكفي لتسديد تكاليف العلاج.
ويتلقى عبد القادر العلاج منذ نحو 23 عاماً. لكن حالته الصحية تدهورت أخيراً وباتت رئتاه شبه متوقفتين.
وبحسب التقارير الطبية الصادرة من المانيا وإيران وإقليم كوردستان فإن خطراً يحدق بحياة عبد القادر، ويتعين إخضاعه الى تدخل جراحي لزرع رئتين له.
ومنذ قرابة عامين، غادر عبد القادر الى المانيا، فيما بذل الأطباء هناك جهوداً مضنية لمعالجته، وهم الآن يعدون لإجراء تدخل جراحي له.
وبمساعي منظمات معنية بمجال الإبادة الجماعية في إقليم كوردستان تكفل القنصل الألماني بمنح تأشيرات الدخول ولمدة عام كامل لأسرة عبد القادر لكي يعتنوا به، غير أن الحكومة الألمانية لم تتكفل لهم بأي مصاريف مادية.
وجمع متبرعون مبلغاً مالياً أُودع في حساب خاص للمصاب في أحد البنوك الألمانية، فيما تكفل رئيس وزراء إقليم كوردستان بالجزء الأكبر من المبلغ الذي يحتاجه المصاب لعمليته.
وسبق لكوردستان 24 أن أجرت عدداً من التقارير والمتابعات الصحفية لوضع كامل عبد القادر وأوصلت معاناته الى الجهات المعنية.
وكامل عبد القادر ويس محمد تولد عام 1973 في حلبجة، وقد فقد جميع أفراد أسرته آنذاك المؤلفة من تسعة أشخاص في القصف الكيماوي الذي شنه نظام صدام حسين في أواخر ثمانينيات القرن المنصرم.
ولم ينجُ من القصف من بين أفراد الأسرة المؤلفة من تسعة أفراد، سوى كامل.
وخضع كامل بعد إصابته ولمدة شهرين الى العناية المركزة في أحد مستشفيات طهران وكان غائباً عن الوعي لمدة أسبوع، وعقب استفاقته فقد البصر لمدة ثلاثة أسابيع.
ولا يزال عبد القادر يعاني منذ قرابة 32 عاماً من تأثير غاز الخردل الذي تعرض له في طفولته.
ت: ي ع
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