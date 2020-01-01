مسرور بارزاني يستجيب لاستغاثة ناجِ وحيد من أسرة قضت بـ"كيماوي صدام"

أربيل (كوردستان 24)- استجاب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد الى نداء استغاثة وُجه إليه من قبل أحد ضحايا القصف الكيماوي في مدينة حلبجة لتغطية تكاليف علاجه الباهظة.

وكان المصاب كامل عبد القادر قد نشر مؤخراً تدوينة على موقع فيسبوك التمس فيها من رئيس حكومة الإقليم تغطية مصاريف علاجه الذي يتلقاه في المانيا.

وفي تدوينة جديدة له نشرها موقع التواصل الاجتماعي قال عبد القادر، إن مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان اتصل به في الساعة الثامنة صباح اليوم.

وأضاف أن المكتب ابلغه تحيات رئيس حكومة إقليم كوردستان، وكذلك استفساره عن حالته الصحية، إضافة الى صرفه مبلغ مالي يكفي لتسديد تكاليف العلاج.

ويتلقى عبد القادر العلاج منذ نحو 23 عاماً. لكن حالته الصحية تدهورت أخيراً وباتت رئتاه شبه متوقفتين.

وبحسب التقارير الطبية الصادرة من المانيا وإيران وإقليم كوردستان فإن خطراً يحدق بحياة عبد القادر، ويتعين إخضاعه الى تدخل جراحي لزرع رئتين له.