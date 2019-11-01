رئاسة كوردستان تندد بـ"جرائم غير مبررة" في السنك والخلاني

أربيل (كوردستان 24)- أدانت رئاسة إقليم كوردستان السبت عمليات القتل التي طالت المتظاهرين في بغداد ليلة الجمعة.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان "ننظر بقلق بالغ إلى استمرار الأحداث وأعمال العنف في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى"، مضيفةً أن "عمليات القتل التي استهدفت المتظاهرين المدنيين في جسر السنك وساحة الخلاني ببغداد، جرائم غير مبررة".

وجاء في البيان "المجرمون مهما كانوا ومن أي طرف كانوا، على المؤسسات والجهات المسؤولة في العراق أن تعثر عليهم وتتعامل معهم وفقاً للقانون".

وقالت رئاسة الإقليم "ونحن إذ نتقدم بتعازينا القلبية العميقة لذوي الضحايا ونشاركهم أحزانهم ونرجو الشفاء العاجل للجرحى، نشدد على أن التظاهرات السلمية حق دستوري مشروع ومكفول وأن من غير المقبول بكل الصور أن يمارس تلك التجاوزات والعنف المفرط ضد المتظاهرين وأن يتم استهدافهم باعتداءات وهجمات من هذا النوع".

وأشارت الرئاسة في بيانها إلى أن "من واجب جميع الأطراف التعامل بروح وطنية مسؤولة مع الوضع لكي لا يخرج عن السيطرة ولا تقع تطورات أكثر خطورة، ولا يراق المزيد من الدماء، وأن يتصرف الجميع ضمن إطار القانون".